«Трактор» обыгрывает «Металлург» после второго периода

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«Трактор» после второго периода обыгрывает «Металлург» во втором матче финала плей-офф Восточной конференции. Счет в игре 4:2.

В составе челябинской команды голами отметились Сергей Калинин, Альберт Яруллин, Кирилл Капустин и Владимир Ткачев.

За магнитогорский клуб шайбы забросили Анатолий Никонцев и Егор Яковлев.

В первом матче серии, который прошел 3 апреля, победу одержала «Магнитка» (3:2). Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске.