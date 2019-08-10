"Трактор" обыграл сборную Кубка губернатора

"Трактор" в матче Кубка губернатора Челябинской области обыграл сборную турнира со счетом 5:2.
Кубок губернатора Челябинской области
"Трактор" (Челябинск) – Сборная Кубка губернатора (Челябинск) – 5:2 (1:1, 4:1, 0:0)
Голы: Жиляков – 1 (бол., Глинкин, Шолохов), 3:32 – 1:0. Зиновьев – 1 (Шабанов), 15:33 – 1:1. Алексеев – 1 (Грачев), 22:04 – 1:2. Кручинин – 1 (Калинин), 22:50 – 2:2. Кручинин – 2 (бол., Малыхин), 26:58 – 3:2. Карлин – 1, 35:31 – 4:2. Коньков – 1 (Кручинин, Малыхин), 39:05 – 5:2.
Вратари: Федотов – Носов.
Броски: 26 (13+10+3) – 34 (13+14+7).
Судьи: Морозов, Наумов.
10 августа. Челябинск. ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова.
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