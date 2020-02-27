«Трактор» обыграл «Металлург» в последней игре «регулярки» и финишировал предпоследним на «Востоке»

«Трактор» взял верх над «Металлургом» в заключительной игре регулярного сезона КХЛ — 2:1. Благодаря победе челябинцы завершили сезон на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции, обойдя «Адмирал». «Металлург» стал седьмым и в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Барысом».

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Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фатеев — 5 (Тридчиков), 14:21 — 1:0. Меньшиков — 1, 29:52 — 2:0. Козун — 9 (Рожков, Матушкин), 52:30 — 2:1.

Вратари: Федотов — Носов (58:45 — 59:24, 59:32).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 26 (10+7+9) — 22 (2+10+10).

Судьи: Гофман, Оскирко.

27 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.