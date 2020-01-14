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«Трактор» обыграл «Металлург»

19:07
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«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 2:1. Победный гол забил Артем Михеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Гика — 11 (мен., Седлак, Меньшиков), 20:54 — 1:0. Матушкин — 5 (Мозякин, Филиппи), 26:30 — 1:1. Михеев — 2 (Кейлоф), 33:04 — 2:1.

Вратари: Галимов — Кошечкин (59:18).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (8+10+6) — 29 (7+15+7).

Судьи: Акузовский, Сергеев.

14 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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