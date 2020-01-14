«Трактор» обыграл «Металлург»
19:07
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Металлург» со счетом 2:1. Победный гол забил Артем Михеев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Гика — 11 (мен., Седлак, Меньшиков), 20:54 — 1:0. Матушкин — 5 (Мозякин, Филиппи), 26:30 — 1:1. Михеев — 2 (Кейлоф), 33:04 — 2:1.
Вратари: Галимов — Кошечкин (59:18).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 24 (8+10+6) — 29 (7+15+7).
Судьи: Акузовский, Сергеев.
14 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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