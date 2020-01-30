«Трактор» обыграл «Куньлунь» и прервал серию из четырех поражений

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» — 3:1. В составе хозяев отличились Томаш Гика, Лукаш Седлак и Ярослав Косов. У гостей забил Тревор Мерфи.

«Куньлунь» с 57 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (47) — последний. Челябинцы прервали серию из четырех поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Гика — 15, 9:30 — 1:0. Мерфи — 10 (бол., Йип, Шустр), 56:16 — 1:1. Седлак — 19 (Гика), 58:46 — 2:1. Косов — 9 (п.в., Основин, Авцин), 59:31 — 3:1.

Вратари: Галимов — Грубец (59:00 — 59:31).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (10+11+15) — 29 (7+10+12).

Судьи: Сергеев, Щенев.

30 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.