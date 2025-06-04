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«Трактор» объявил об уходе Ткачева

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото photo.khl.ru

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний россиянин выступал за челябинский клуб с 2021 года. За это время Ткачев провел за «Трактор» 292 матча и набрал 157 (56+101) очков, став серебряным призером и двукратным бронзовым призером КХЛ.

В минувшем сезоне Ткачев провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 25 (12+13) очков. В 21 игре плей-офф на его счету 10 (3+7) очков.

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Владимир Ткачев (ХК Торпедо)
КХЛ
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 9 4 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 13 7 6 15
4 Барыс 12 7 5 14
5 Салават Юлаев 12 6 6 13
6 Автомобилист 12 5 7 12
7 Амур 11 5 6 11
8 Адмирал 12 4 8 11
9 Трактор 10 5 5 10
10 Авангард 10 5 5 10
11 Сибирь 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 10 7 3 15
6 Динамо Мн 12 4 8 13
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