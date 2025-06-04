«Трактор» объявил об уходе Ткачева

Форвард «Трактора» Владимир Ткачев покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

31-летний россиянин выступал за челябинский клуб с 2021 года. За это время Ткачев провел за «Трактор» 292 матча и набрал 157 (56+101) очков, став серебряным призером и двукратным бронзовым призером КХЛ.

В минувшем сезоне Ткачев провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 25 (12+13) очков. В 21 игре плей-офф на его счету 10 (3+7) очков.