«Трактор» объявил об уходе шести специалистов тренерского штаба

«Трактор» объявил о том, что шесть членов тренерского штаба покидают клуб.

Среди них — Андрей Соколов, Игорь Ефимов, Алексей Тертышный, Алексей Чикалин, Вадим Гудзик и Георгий Гелашвили. У всех тренеров завершились сроки действия контрактов.

Ранее в челябинском клубе объявили об уходе семерых игроков.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2022/23, челябинский клуб занял 9-е место (72 очка) и не попал в плей-офф лиги.