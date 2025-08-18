«Трактор» объявил об уходе Сафина

Нападающий Остап Сафин покидает «Трактор», сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Контракт с форвардом расторгнут по соглашению сторон.

Сафин выступал за «Трактор» с 2024 года. На счету 26-летнего хоккеиста 32 матча за команду, в которых он набрал 5 (4+1) очков.