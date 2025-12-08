«Трактор» объявил об уходе Рафаэля Рише

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Рафаэль Рише покинул команду, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что решение по назначению главного тренера будет принято в течение нескольких дней. По информации журналиста «СЭ» Артура Хайруллина, с большой долей вероятности команду возглавит русскоязычный специалист.

31-летний канадец стал исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» после ухода Бенуа Гру 17 ноября. В клубе Рише работал с 2024 года.

«Трактор» набрал 35 очков в 36 матчах FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.