«Трактор» объявил об «уходе» манекена Германа

Пресс-служба «Трактора» объявила об «уходе» манекена Германа, который был талисманом команды в плей-офф КХЛ.

«К сожалению, череда травм и постоянное эмоциональное давление не позволяют ему продолжить карьеру. Желаем нашему герою спокойной хоккейной пенсии и будем рады видеть на домашних матчах черно-белых!» — приводит слова генменеджера клуба Алексея Волкова официальный сайт «Трактора».

В сезоне-2024/25 челябинский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4).