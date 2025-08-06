«Трактор» объявил об уходе Кравцова в «Ванкувер»

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов подписал контракт с «Ванкувером», сообщается на официальном сайте клуба.

«Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке», — говорится в сообщении «Трактора».

Ранее о переходе сообщили в «Кэнакс». Зарплата 25-летнего россиянина на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, а в АХЛ — 450 тысяч.

Кравцов был выбран на драфте 2018 года «Рейнджерс» под общим номером 9, а в 2019-м подписал контракт новичка. С 2021 по 2023 год он выступал за эту команду в НХЛ: 10 (4+6) очков в 48 матчах.

В сезоне-2024/25 Кравцов сыграл в 66 матчах за «Трактор» и набрал 58 (27+31) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него 7 (6+1) очков в 19 играх.