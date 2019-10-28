«Трактор» объявил о возвращении Кравцова

«Трактор» и нападающий Виталий Кравцов заключили контракт. Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Кравцов является воспитанником «Трактора». В КХЛ форвард провел 114 матчей и набрал 42 (19+23) очка.

В НХЛ Виталий Кравцов был задрафтован клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером. Этим летом он отправился в Северную Америку, но не смог закрепиться в НХЛ. Проведя несколько матчей в фарм-клубе, Кравцов воспользовался опцией в контракте, которая позволяла ему вернуться в КХЛ.

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