«Трактор» объявил о создании скаутской службы

«Трактор» создал скаутскую службу, сообщает официальный сайт клуба. Новое клубное направление аккумулирует в себе все селекционные процессы

«Решение о создании скаутской службы продиктовано реалиями хоккейного рынка. Для «Трактора» это первый прецедент в истории. В клубе это направление возглавит Евгений Цыбук, отлично зарекомендовавший себя в профессиональной среде по обе стороны океана и являвшийся одной из центральных фигур в «Тракторе» времен Валерия Белоусова. Немаловажно, что в последние годы он успешно работал на позиции скаута в «Даллас Старз». Главным требованием клуба при выборе стали как компетенции Евгения Цыбука, так и его готовность работать на развитие всей организации: от школы до первой команды. Рады, что нам удалось договориться и пожать руки.

В сезоне-2020/21 «Трактор» дошел до первого раунда плей-офф КХЛ, где уступил «Салавату Юлаеву» (счет в серии — 4:1).