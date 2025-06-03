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«Трактор» объявил о продлении контракта с вратарем Мыльниковым на два сезона

Алина Савинова

«Трактор» подписал новое соглашение с вратарем Сергеем Мыльниковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Контракт с 25-летним голкипером рассчитан на два сезона и носит односторонний характер.

«Трактор» исторически был командой, где особое внимание уделяли местным вратарям. Сергей Мыльников не исключение. Мы довольны тем уровнем игры, который он демонстрирует на протяжении последних двух сезонов и надеемся, что голкипер в ближайшем будущем сможет совершить новый скачок в своем развитии», — заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

В минувшем сезоне Мыльников принял участие в 21 матче за челябинцев в FONBET Чемпионате КХЛ, проведя две игры на ноль и в среднем отражая 92,0 процента бросков. В плей-офф на его счету три игры при проценте отраженных бросков 92,9.

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Источник: https://t.me/hctraktor/30868
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Сергей Мыльников
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