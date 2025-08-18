Хоккей
18 августа, 20:03

Зарплата Ливо в «Тракторе» составит 70 миллионов рублей

Руслан Минаев
Джошуа Ливо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий Джошуа Ливо подписал однолетний контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба клуба. По информации «СЭ», зарплата 32-летнего канадца составит 70 миллионов рублей.

13 августа «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию. 11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг соглашение с канадцем без выплаты денежной компенсации.

Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.

Джош Ливо
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
  • Leonid Kikin

    Ну ты и счетовод, Вотруба наверное, при курсе примерно 90 р за доллар это около 900 тыс зелени минус налоги. За 9 млн тут пол НХЛ стояло бы в очереди

    20.08.2025

  • Zohr Vad

    какие 9 млн зелени??? это 800.000 только За 9 зелени вернётся и Саша Овечкин

    18.08.2025

  • uAl

    у Ливо это за год)

    18.08.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    у тя с мозгами все нормалтиш капу от утуга отличиш ставочнмк, на этом сайте нет лохов

    18.08.2025

  • АЛЕКСЕЙ Александрович

    В районе 9 млн доллара в год учитывая наши налоги ,капризов по-моему столько в год не получает в НХЛ это очень много

    18.08.2025

  • Tiphaine Owen

    18.08.2025

