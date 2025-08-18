Зарплата Ливо в «Тракторе» составит 70 миллионов рублей
Нападающий Джошуа Ливо подписал однолетний контракт с «Трактором», сообщает пресс-служба клуба. По информации «СЭ», зарплата 32-летнего канадца составит 70 миллионов рублей.
13 августа «Салават Юлаев» объявил о расторжении контракта с Ливо по обоюдному согласию. 11 августа «СЭ» сообщал, что уфимский клуб расторг соглашение с канадцем без выплаты денежной компенсации.
Ливо был признан самым ценным игроком FONBET чемпионата КХЛ сезона-2024/25. Он набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах, став лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, а также побил рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за одну регулярку. В 14 играх плей-офф прошлого сезона Ливо игрок набрал 15 (2+13) очков.
Новости