«Трактор» объявил о переходе американского защитника Кэмпфера

Американский защитник Стивен Кэмпфер подписал контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте челябинского клуба.

Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Кэмпфер выступал за «Тусон Роудраннерс» в АХЛ. Он набрал 22 (3+19) очка в 45 матчах регулярного чемпионата и отдал одну голевую передачу в двух матчах плей-офф.

Ранее защитник играл за «Бостон», «Рейнджерс», «Флориду» и «Миннесоту» в НХЛ. В сезоне-2021/22 Кэмпфер уже выступал в КХЛ за «Ак Барс».