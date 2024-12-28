«Трактор» обменял Сикьюру в московское «Динамо» на Гуськова и Прибыльского

Форвард «Трактора» Дилан Сикьюра обменян в московское «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ.

Взамен на 29-летнего канадца челябинцы получили защитника Андрея Прибыльского и нападающего Матвея Гуськова.

В текущем сезоне Сикьюра провел 28 матчей в КХЛ и набрал 15 (5+10) очков. У 24-летнего Прибыльского 12 (6+6) очков в 37 играх ВХЛ за «Динамо СПб», на счету 23-летнего Гуськова, который в октябре перешел в «Динамо» из «Салавата Юлаева», 24 матча без набранных очков.