«Трактор» обменял Шарова в «Амур» на Язькова

«Трактор» и «Амур» произвели обмен, сообщается на сайте челябинского клуба.

В обмен на форварда Никиту Язькова хабаровчане получили нападающего Александра Шарова. Двусторонний контракт с 24-летним Язьковым рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В текущем сезоне Язьков набрал 6 (1+5) очков в 33 матчах КХЛ, Шаров в 15 играх отдал одну результативную передачу.