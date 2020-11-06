«Трактор» обменял Шарова в «Амур» на Язькова
12:03
«Трактор» и «Амур» произвели обмен, сообщается на сайте челябинского клуба.
В обмен на форварда Никиту Язькова хабаровчане получили нападающего Александра Шарова. Двусторонний контракт с 24-летним Язьковым рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В текущем сезоне Язьков набрал 6 (1+5) очков в 33 матчах КХЛ, Шаров в 15 играх отдал одну результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/36268-change_sharov_yazkov/
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