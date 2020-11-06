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«Трактор» обменял Шарова в «Амур» на Язькова

12:03
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«Трактор» и «Амур» произвели обмен, сообщается на сайте челябинского клуба.

В обмен на форварда Никиту Язькова хабаровчане получили нападающего Александра Шарова. Двусторонний контракт с 24-летним Язьковым рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В текущем сезоне Язьков набрал 6 (1+5) очков в 33 матчах КХЛ, Шаров в 15 играх отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/36268-change_sharov_yazkov/

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