«Трактор» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видеообзор встречи опубликован на Youtube-канале лиги.

«Трактор» набрал девять очков и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» идет на третьей строчке с восемью баллами.

В следующем матче «Трактор» примет «Спартак» 23 сентября, а «Нефтехимик» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Металлургом».