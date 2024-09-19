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Сегодня, 20:45

«Трактор» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

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«Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Видеообзор встречи опубликован на Youtube-канале лиги.

«Трактор» набрал девять очков и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» идет на третьей строчке с восемью баллами.

В следующем матче «Трактор» примет «Спартак» 23 сентября, а «Нефтехимик» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Металлургом».

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 6 4 2 9
2 Сибирь 7 4 3 8
3 Нефтехимик 7 4 3 8
4 Сал. Юлаев 5 4 1 8
5 Автомобилист 6 3 3 7
6 Авангард 6 3 3 7
7 Адмирал 4 2 2 5
8 Лада 6 2 4 5
9 Амур 5 2 3 4
10 Ак Барс 4 2 2 4
11 Барыс 5 1 4 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Северсталь 7 5 2 10
3 Спартак 5 4 1 9
4 ЦСКА 6 3 3 7
5 Динамо Мн 5 3 2 6
6 Куньлунь РС 7 3 4 6
7 СКА 5 2 3 5
8 Торпедо 7 2 5 5
9 Витязь 5 2 3 4
10 Динамо М 6 2 4 4
11 Сочи 4 2 2 4
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Сибирь – Куньлунь РС
 3 : 1
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Трактор – Нефтехимик
 3 : 2
19.09 19:00
Ак Барс – Барыс
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