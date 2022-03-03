«Трактор» — «Нефтехимик»: составы команд на второй матч серии плей-офф

3 марта «Трактор» на своем льду примет «Нефтехимик» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ Восточной конференции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Сегодня Стая сыграет в таком составе ? pic.twitter.com/DuTC2oXF3e — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) March 3, 2022

В первой встрече, 1 марта, «Трактор» одержал победу со счетом 4:3 и повел в серии 1-0.