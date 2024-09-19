«Трактор» сыграет с «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в четверг, 19 сентября. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» в Челябинске, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «КХЛ Prime», онлайн-платформа «Кинопоиск» и местный канал «ОТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового вбрасывания.

Основные события матча «Трактор» — «Нефтехимик» доступны в матч-центре нашего сайта.

«Трактор» набрал 7 очков в 5 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» лидирует в Восточной конференции с 8 очками баллов в 6 играх.

В сезоне-2023/24 «Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина и уступил «Локомотиву», а «Нефтехимик» не попал в плей-офф.