«Трактор» оказался сильнее «Нефтехимика» в матче КХЛ
«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
За челябинский клуб забили Илья Карпухин, Семен Дер-Аргучинцев, Максим Шабанов, Антон Бурдасов и Александр Рыков. Данил Юртайкин отдал две результативные передачи.
У нижнекамской команды забили Евгений Кашников, Дмитрий Соколов и Илья Пастухов. По 2 (0+2) очка набрали Дмитрий Жукенов и Булат Шафигуллин.
«Трактор» с 59 очками в 50 матчах занимает пятое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке с 49 баллами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)
Голы: Карпухин — 4 (Шабанов, Ткачев), 3:53 — 1:0. Кашников — 2 (Шафигуллин, Жукенов), 19:42 — 1:1. Соколов — 10 (Жукенов, Брюквин), 28:20 — 1:2. Дер-Аргучинцев — 15 (Кравцов), 42:41 — 2:2. Шабанов — 20 (Юртайкин), 46:37 — 3:2. Бурдасов — 13 (Кадышев, Сошников), 53:38 — 4:2. Рыков — 3 (Юртайкин), 57:00 — 5:2. Пастухов — 2 (Шафигуллин, Ураков), 59:14 — 5:3.
Вратари: Фукале — Долганов (59:20).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (12+8+11) — 32 (10+7+15).
Судьи: Гамалей, Кочетов.
9 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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