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Сегодня, 19:19

«Трактор» оказался сильнее «Нефтехимика» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Трактор» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

За челябинский клуб забили Илья Карпухин, Семен Дер-Аргучинцев, Максим Шабанов, Антон Бурдасов и Александр Рыков. Данил Юртайкин отдал две результативные передачи.

У нижнекамской команды забили Евгений Кашников, Дмитрий Соколов и Илья Пастухов. По 2 (0+2) очка набрали Дмитрий Жукенов и Булат Шафигуллин.

«Трактор» с 59 очками в 50 матчах занимает пятое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке с 49 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)

Голы: Карпухин — 4 (Шабанов, Ткачев), 3:53 — 1:0. Кашников — 2 (Шафигуллин, Жукенов), 19:42 — 1:1. Соколов — 10 (Жукенов, Брюквин), 28:20 — 1:2. Дер-Аргучинцев — 15 (Кравцов), 42:41 — 2:2. Шабанов — 20 (Юртайкин), 46:37 — 3:2. Бурдасов — 13 (Кадышев, Сошников), 53:38 — 4:2. Рыков — 3 (Юртайкин), 57:00 — 5:2. Пастухов — 2 (Шафигуллин, Ураков), 59:14 — 5:3.

Вратари: Фукале — Долганов (59:20).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (12+8+11) — 32 (10+7+15).

Судьи: Гамалей, Кочетов.

9 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Источник: Таблица КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
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1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Трактор 50 27 23 59
5 Автомобилист 50 27 23 59
6 Лада 49 24 25 58
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
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1 Локомотив 48 32 16 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
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