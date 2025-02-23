«Нефтехимик» на выезде обыграл «Трактор»

«Нефтехимик» на выезде обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей по два очка на счету Евгения Митякина (2+0) и Булата Шафигуллина (0+2), также голом отметился Жан-Себастьян Ди. У хозяев единственную шайбу забросил Михаил Горюнов-Рольгизер.

«Нефтехимик» набрал 53 очка и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 82 очками — на 1-й строчке «Востока».

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«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Горюнов-Рольгизер — 5 (Светлаков, Кравцов), 0:13 — 1:0. Митякин — 14 (Шафигуллин), 6:39 — 1:1. Митякин — 15 (Шафигуллин), 26:30 — 1:2. Ди — 13 (Точилкин, Капустин), 54:25 — 1:3.

Вратари: Фукале — Долганов.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 24 (9+8+7) — 33 (9+14+10).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

23 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей