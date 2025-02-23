«Нефтехимик» на выезде обыграл «Трактор»
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей по два очка на счету Евгения Митякина (2+0) и Булата Шафигуллина (0+2), также голом отметился Жан-Себастьян Ди. У хозяев единственную шайбу забросил Михаил Горюнов-Рольгизер.
«Нефтехимик» набрал 53 очка и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 82 очками — на 1-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Горюнов-Рольгизер — 5 (Светлаков, Кравцов), 0:13 — 1:0. Митякин — 14 (Шафигуллин), 6:39 — 1:1. Митякин — 15 (Шафигуллин), 26:30 — 1:2. Ди — 13 (Точилкин, Капустин), 54:25 — 1:3.
Вратари: Фукале — Долганов.
Штраф: 6 — 0.
Броски: 24 (9+8+7) — 33 (9+14+10).
Судьи: Бондарь, Оскирко.
23 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|- : -
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -