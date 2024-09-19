Гол Светлакова принес «Трактору» волевую победу над «Нефтехимиком»
«Трактор» одержал победу над «Нефтехимиком» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе челябинцев голы забили Максим Шабанов, Александр Шаров и Андрей Светлаков. У «Нефтехимика» отличились Дмитрий Жукенов и Александр Дергачев.
«Трактор» набрал девять очков и возглавил таблицу Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» идет на третьей строчке с восьмью баллами.
В следующем матче «Трактор» примет «Спартак», а «Нефтехимик» двумя днями ранее сыграет в гостях с «Металлургом».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)
Голы: Шабанов — 5 (буллит), 4:52 — 1:0. Жукенов — 1 (Лещенко, Ди), 25:21 — 1:1. Дергачев — 2 (Сериков, Лещенко), 27:23 — 1:2. Шаров — 2 (Жарков), 41:52 — 2:2. Светлаков — 2 (Робинсон, Котляревский), 45:04 — 3:2.
Вратари: Фукале — Загидулин (58:23).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (14+10+17) — 34 (12+9+13).
Судьи: Ромасько, Соин.
19 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.
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|2
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|1
|10
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|2
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|3
|7
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|2
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|3
|4
|6
|7
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|2
|3
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|8
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|7
|2
|5
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|19.09
|15:30
|
Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 1
|19.09
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|3 : 2
|19.09
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|19.09
|19:30
|
ЦСКА – Витязь
|- : -
|19.09
|19:30
|
Сочи – СКА
|- : -