Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 декабря, 15:45

«Трактор» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» в Кинопоиске начнется в 16.50 мск 5 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщики «Нефтехимика».
Фото ХК «Нефтехимик»

5 декабря «Трактор» дома на одноименной ледовой арене им. Валерия Константиновича Белоусова сыграет против «Нефтехимика» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в городе Челябинск. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния КХЛ «Трактор» — «Нефтехимик» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ. Прямой эфир начнется в 16.50 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Трактор» — «Нефтехимик» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Трактор» с 44 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» с 36 баллами находится на 10-й строчке на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
0
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
Журналист Fox News сообщил о спорах в сенате США на брифинге по помощи Украине
В США признали приезд Путина в Эр-Рияд провалом своих усилий по изоляции России
Дело возбудили за поставку на Казанский вертолетный завод поддельных изделий
Власти увидели риски ухода из РФ «Ашана», Globus и Metro
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Металлург» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Автомобилист» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
Результаты / календарь
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
19.12
20.12
21.12
22.12
6.12 12:30
Адмирал – Амур
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости