Благодаря дублю Кравцова «Трактор» обыграл «Нефтехимик» во втором матче серии плей-офф

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.

В составе челябинского клуба дублем отметился Виталий Кравцов. Единственный гол за команду из Нижнекамска забил Максим Березин.

«Трактор» повел в серии со счетом 2-0. В первом матче команда обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:3.

Следующая игра пройдет также в Нижнекамске 5 марта.

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1/4 финала конференций

«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Кравцов — 1 (Калинин), 19:54 — 1:0. Березин — 1 (Петрищев, Хайруллин), 23:04 — 1:1.

Кравцов — 2 (Ткачев, Вилл), 29:48 — 2:1.

Вратари: Вилл — Судницин (57:34).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (5+17+6) — 27 (11+4+12).

Судьи: Одиньш, Юдаков.

3 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 2 — 0