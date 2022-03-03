Благодаря дублю Кравцова «Трактор» обыграл «Нефтехимик» во втором матче серии плей-офф
«Трактор» обыграл «Нефтехимик» во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1.
В составе челябинского клуба дублем отметился Виталий Кравцов. Единственный гол за команду из Нижнекамска забил Максим Березин.
«Трактор» повел в серии со счетом 2-0. В первом матче команда обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:3.
Следующая игра пройдет также в Нижнекамске 5 марта.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Кравцов — 1 (Калинин), 19:54 — 1:0. Березин — 1 (Петрищев, Хайруллин), 23:04 — 1:1.
Кравцов — 2 (Ткачев, Вилл), 29:48 — 2:1.
Вратари: Вилл — Судницин (57:34).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 28 (5+17+6) — 27 (11+4+12).
Судьи: Одиньш, Юдаков.
3 марта. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 2 — 0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|3.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|6 : 2
|3.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|2 : 1
|3.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -