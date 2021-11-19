«Нефтехимик» в гостях переиграл «Трактор» с минимальным счетом
«Трактор» уступил «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы проиграли с минимальным счетом — 0:1.
Автором единственной шайбы в третьем периоде стал нападающий Рафэль Бикмуллин.
Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия «Трактора», который располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» располагается на восьмой строчке на Востоке.
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«Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Бикмуллин — 5 (Шафигуллин, Клок), 51:46 — 0:1.
Вратари: Вилл (58:39) — Судницин.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (9+10+12) — 12 (2+7+3).
Судьи: Одиньш, Хрибик.
19 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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