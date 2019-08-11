"Трактор" не предлагал Тренину вернуться

Нападающий Яков Тренин, выступающий в системе "Нэшвилла", сказал, что у него было общение с руководством "Трактора", но у него не было конкретных предложений по поводу возвращения в команду.

– За "Трактором" из-за океана как-то следил?

– Да, по возможности слежу. Но игры там не получается смотреть. Как Владимир Тарасенко говорит, на видео пишут "недоступно в вашей стране". Хайлайты иногда в Instagram тогда смотрю, - цитирует игрока Allhockey.ru.

– С новым руководством переговоры какие-то были?

– Звонили пару раз, спрашивали "как дела" и "какие планы". Я говорил, что у меня еще год контракта с "Нэшвиллом". Спросили, кто мой агент и пообещали с ним пообщаться. Но Шуми Бабаев говорит, что ему никто не звонил.

22-летний Яков Тренин ранее выступал за "Трактор". В прошлом сезоне он играл в АХЛ за "Милуоки" - 74 матча в регуляhном чемпионате и 33 (14+19) очка.

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