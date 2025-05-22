«Трактор» не может вылететь из Ярославля из-за задержек рейсов в Москве

Хоккеисты и тренерский штаб «Трактора» не могут вылететь из Ярославля из-за массовых задержек рейсов в аэропортах Москвы.

«Команда пока не может вылететь из Ярославля из-за запрета на полеты. Ждем разрешение уже около двух часов, команда находится в гостинице», — приводит слова пресс-службы челябинского клуба ТАСС.

Ранее стало известно, что в трех московских аэропортах задерживаются более 160 рейсов.

21 мая «Трактор» на выезде уступил «Локомотиву» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина (1:2 ОТ). Серия завершилась в пользу ярославского клуба со счетом 4-1.