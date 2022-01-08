«Трактор» нанес «Куньлуню» 13-е поражение подряд

«Трактор» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Куньлунь» со счетом 4:0. Голы забили Никита Тертышный, Вячеслав Основин, Альберг Яруллин и Владимр Ткачев.

Для «Куньлуня» это 13-е поражение подряд. Команда занимает последнее место в талице Восточной конференции.

«Трактор» одержал шестую победу подряд и лидирует на «Востоке».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Трактор» (Челябинск) — 0:4 (0:0, 0:4, 0:0)

Голы: Тертышный — 22 (Гика, Седлак), 27:09 — 0:1. Основин — 5 (Фатеев, Шварев), 32:14 — 0:2. Яруллин — 6 (Ткачев, Бывальцев), 32:57 — 0:3. Ткачев — 9 (бол., Гика, Пулккинен), 37:59 — 0:4.

Вратари: Смит — Вилл.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 18 (8+5+5) — 48 (19+16+13).

Судьи: Кулев, Мочалов.

8 января. Мытищи. Арена Мытищи. 576 зрителей.