«Трактор» на выезде разгромил «Торпедо»

«Трактор» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» — 6:1. Челябинцы прервали серию из двух поражений подряд, но продолжают замыкать таблицу Восточной конференции. «Торпедо» идет восьмым на «Западе».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Голы: Седлак — 15 (Кейлоф, Бэйлен), 0:20 — 0:1. Косов — 8 (мен., Седлак), 4:42 — 0:2. Авцин — 4 (Сергиенко, Зайцев), 7:20 — 0:3. Бочаров — 17 (бол., Жафяров, Рэтти), 15:31 — 1:3. Михеев — 1 (Авцин, Карлин), 40:30 — 1:4. Основин — 8 (бол., Бэйлен, Седлак), 50:53 — 1:5. Шаров — 1 (Бэйлен, Степанов), 55:51 — 1:6.

Вратари: Линдбек (Тихомиров, 7:20) — Галимов.

Штраф: 32 — 39.

Броски: 19 (8+7+4) — 37 (15+11+11).

Судьи: Ансонс, Бирин.

3 января. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».