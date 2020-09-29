«Трактор» на выезде обыграл «Сочи»

«Трактор» победил «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Сергей Калинин, Понтус Оберг, Лукаш Седлак и Томаш Гика.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Калинин — 5 (Пилут, Манухов), 11:32 — 0:1. Мироманов — 1 (Кукштель, Батыршин), 25:27 — 1:1. Карьялайнен — 1 (Рубцов), 42:06 — 2:1. Оберг — 2 (Калинин, Бэйлен), 42:47 — 2:2. Седлак — 3 (Гика), 44:39 — 2:3. Гика — 1 (бол., Кравцов, Бэйлен), 50:22 — 2:4.

Вратари: Лассинантти (57:12) — Федотов.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 29 (10+8+11) — 34 (8+17+9).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

29 сентября. Сочи. ДС «Большой». 2024 зрителя.