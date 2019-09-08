«Трактор» на выезде обыграл «Амур»

«Трактор» в гостях выиграл у «Амура» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Попов и Лукаш Седлак. У хозяев забил Валерий Васильев. «Трактор» набрал пять очков и на данный момент занимает третье место в Восточной конференции. «Амур» на последнем месте — одно очко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Анд. Попов — 1 (бол., Кручинин, Карпухин), 35:59 — 0:1. Седлак — 3, 48:05 — 0:2. Васильев — 1 (Кузнецов), 58:40 — 1:2.

Вратари: Лангхамер (59:03 — 59:30, 59:38) — Федотов.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (16+4+18) — 21 (5+9+7).

Судьи: Гусев, Кулаков.

8 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена». 6289 зрителей.

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