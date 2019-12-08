«Трактор» может обменять Кравцова

Как стало известно «СЭ», «Трактор» ищет варианты обмена для форварда Виталия Кравцова. Несколько команд получили предложения от челябинцев.

Напомним, что Кравцов начал сезон в Северной Америке, но не смог пробиться в состав «Рейнджерс». Игрок вернулся в «Трактор», однако у него возникли проблемы и в России: Виталий перестал попадать в основу команды и был отправлен в фарм-клуб в ВХЛ.

Отметим, что в самом «Тракторе» опровергают эту информацию. (Алексей Шевченко)