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«Трактор» может обменять Кравцова

19:20
Виталий Кравцов. Фото Александр Федоров , "СЭ"
Виталий Кравцов. Фото Александр Федоров , "СЭ"

Как стало известно «СЭ», «Трактор» ищет варианты обмена для форварда Виталия Кравцова. Несколько команд получили предложения от челябинцев.

Напомним, что Кравцов начал сезон в Северной Америке, но не смог пробиться в состав «Рейнджерс». Игрок вернулся в «Трактор», однако у него возникли проблемы и в России: Виталий перестал попадать в основу команды и был отправлен в фарм-клуб в ВХЛ.

Отметим, что в самом «Тракторе» опровергают эту информацию. (Алексей Шевченко)

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