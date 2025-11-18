«Трактор» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» на выезде обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.

«Трактор» провел первый матч после отставки главного тренера команды Бенуа Гру. Команда потерпела третье поражение подряд и с 31 очком занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (44 очка) продолжает лидировать на «Востоке».