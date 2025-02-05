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«Трактор» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Трактор» и «Металлург» сыграют в чемпионате КХЛ 5 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Трактор», Telegram

«Трактор» и «Металлург» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 5 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция игры будет организована на онлайн-платформе «Кинопоиск», федеральном телеканале и сайте «Матч ТВ», каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд игру покажут челябинский канал «ОТВ» и магнитогорский канал «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 54 игры, набрал 74 очка и занимает первое место в Восточной конференции. У обладателя Кубка Гагарина-2024 «Металлурга» — 66 очков после 52 игр и пятая строчка на Востоке.

Матч «Трактор» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
10 Витязь 51 19 32 44
11 Сочи 52 15 37 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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Трактор – Металлург Мг
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