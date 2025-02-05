«Трактор» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Трактор» и «Металлург» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 5 февраля. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Прямая трансляция игры будет организована на онлайн-платформе «Кинопоиск», федеральном телеканале и сайте «Матч ТВ», каналах «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд игру покажут челябинский канал «ОТВ» и магнитогорский канал «ТВ-ИН».
Ключевые события и результат игры «Трактор» — «Металлург» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Трактор» провел 54 игры, набрал 74 очка и занимает первое место в Восточной конференции. У обладателя Кубка Гагарина-2024 «Металлурга» — 66 очков после 52 игр и пятая строчка на Востоке.
Матч «Трактор» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
|5.02
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|- : -