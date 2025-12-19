«Металлург» обыграл «Трактор» в матче с 11 заброшенными шайбами

«Металлург» на выезде победил «Трактор» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:4.

У гостей дублем отметился Дмитрий Силантьев, по 4 (1+3) очка набрали Сергей Толчинский и Дерек Барак, 2 (1+1) результативных балла заработал Егор Яковлев, по голу также забили Валерий Орехов и Роман Канцеров.

За хозяев шайбы забросили Михаил Григоренко, Семен Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов и Андрей Никонов.

Во втором периоде челябинская команда произвела замену вратаря — вместо Сергея Мыльникова на лед вышел Савелий Шерстнев, который записал на свой счет результативную передачу в этой игре.

«Металлург» с 57 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Трактор» с 35 баллами занимает шестую строчку. Челябинцы потерпели пятое поражение подряд.