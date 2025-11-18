«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода Гру

«Трактор» дома уступил «Металлургу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.

Победу гостям принесли голы Романа Канцерова, Руслана Исхакова, Александра Сиряцкого и Валерия Орехова. 3 (1+2) очка у хозяев набрал Джошуа Ливо. По одной шайбе забросили Михаил Григоренко и Григорий Дронов.

«Трактор» провел первый матч после отставки главного тренера команды Бенуа Гру. Команда потерпела третье поражение подряд и с 31 очком занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

«Металлург» (44 очка) продолжает лидировать на «Востоке».