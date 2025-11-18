«Трактор» проиграл «Металлургу» в первом матче после ухода Гру
«Трактор» дома уступил «Металлургу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4.
Победу гостям принесли голы Романа Канцерова, Руслана Исхакова, Александра Сиряцкого и Валерия Орехова. 3 (1+2) очка у хозяев набрал Джошуа Ливо. По одной шайбе забросили Михаил Григоренко и Григорий Дронов.
«Трактор» провел первый матч после отставки главного тренера команды Бенуа Гру. Команда потерпела третье поражение подряд и с 31 очком занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.
«Металлург» (44 очка) продолжает лидировать на «Востоке».
Источник: Таблица КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
Результаты / календарь
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|3 : 4
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|6 : 3
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|- : -
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|18.11
|19:30
|Торпедо НН – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:30
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|- : -
Новости