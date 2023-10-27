«Трактор» — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» дома обыграл магнитогорский «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Металлург» Магнитогорск опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Трактор» с 26 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице «Востока». У «Магнитки» — 32 очка и второе место «Востока».

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