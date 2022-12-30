«Трактор» обыграл «Металлург» в матче КХЛ

«Трактор» на домашнем льду обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

В составе команды из Челябинска забили Никита Тертышный, Илья Карпухин, Сергей Телегин, Михаил Котляревский и Михаил Горюнов-Рольгизер. За клуб из Магнитогорска отметились Коди Керран и Никита Коростелев.

«Трактор» выиграл третий матч подряд и занимает восьмое место на «Востоке», набрав 44 очка в 46 играх. «Металлург» находится на третьей строчке с 60 очками.

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«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Голы: Тертышный — 2 (Ткачев, Шабанов), 4:39 — 1:0. Керран — 5 (Зернов), 7:13 — 1:1. Карпухин — 5 (Шабанов, Ткачев), 9:58 — 2:1. Телегин — 5 (бол., Сошников), 21:27 — 3:1. Котляревский — 5 (Пулккинен, Горюнов-Рольгизер), 48:17 — 4:1. Горюнов-Рольгизер — 2 (Яруллин), 53:28 — 5:1. Коростелев — 12 (бол., Майе, Яковлев), 55:48 — 5:2.

Вратари: Мыльников — Паскуале (Кошечкин, 48:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (10+12+10) — 29 (8+9+12).

Судьи: Раминг, Спирин.

30 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7005 зрителей.