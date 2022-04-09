6:0! «Металлург» разгромил «Трактор» в четвертом матче серии

«Металлург» разгромил «Трактор» в четвертом матче серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ. «Магнитка» на выезде разобралась с соперником со счетом 6:0.

В первом периоде голами отметились нападающий Денис Зернов, Николай Голдобин и Брендан Лайпсик.

Во втором периоде автором гола стал форвард Филипп Майе.

В третьем периоде «Трактор» добили точные броски Линуса Виделля и все того же Лайпсика.

Отметим, что по ходу матча «Металлург» поменял вратаря. В третьем периоде вместо Василия Кошечкина на льду появился Иван Налимов. А вот «Трактор» так и не стал менять Романа Вилла.

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующая встреча пройдет 11 апреля в Магнитогорске.

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Четвертый матч

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Голы: Зернов — 7 (Карпов, Никонцев), 9:30 — 0:1. Голдобин — 7 (Лайпсик, Майе), 13:54 — 0:2. Лайпсик — 7 (Майе, Земченок), 18:33 — 0:3. Майе — 6 (бол., Карпов, Хультстрем), 35:00 — 0:4. Виделль — 3 (Карри), 43:22 — 0:5. Лайпсик — 8 (Майе, Юров), 52:39 — 0:6.

Вратари: Вилл — Кошечкин (Налимов, 52:39).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (9+11+9) — 19 (7+2+10).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

9 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 1-3.