6:0! «Металлург» разгромил «Трактор» в четвертом матче серии
«Металлург» разгромил «Трактор» в четвертом матче серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ. «Магнитка» на выезде разобралась с соперником со счетом 6:0.
В первом периоде голами отметились нападающий Денис Зернов, Николай Голдобин и Брендан Лайпсик.
Во втором периоде автором гола стал форвард Филипп Майе.
В третьем периоде «Трактор» добили точные броски Линуса Виделля и все того же Лайпсика.
Отметим, что по ходу матча «Металлург» поменял вратаря. В третьем периоде вместо Василия Кошечкина на льду появился Иван Налимов. А вот «Трактор» так и не стал менять Романа Вилла.
«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующая встреча пройдет 11 апреля в Магнитогорске.
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Четвертый матч
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Голы: Зернов — 7 (Карпов, Никонцев), 9:30 — 0:1. Голдобин — 7 (Лайпсик, Майе), 13:54 — 0:2. Лайпсик — 7 (Майе, Земченок), 18:33 — 0:3. Майе — 6 (бол., Карпов, Хультстрем), 35:00 — 0:4. Виделль — 3 (Карри), 43:22 — 0:5. Лайпсик — 8 (Майе, Юров), 52:39 — 0:6.
Вратари: Вилл — Кошечкин (Налимов, 52:39).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 29 (9+11+9) — 19 (7+2+10).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
9 апреля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 1-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|3 - 1
|
СКА - ЦСКА
|2 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|9.04
|15:00
|
Трактор – Металлург
|0 : 6