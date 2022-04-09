«Трактор» — «Металлург»: видеообзор четвертого матча серии

«Металлург» переиграл «Трактор» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции со счетом 6:0.

Шайбы забросили нападающий Денис Зернов, Николай Голдобин, Филипп Майе и Линус Виделль. Форвард Брендан Лайпсик в этой встрече оформил дубль.

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая игра противостояния состоится в Магнитогорске 11 апреля.