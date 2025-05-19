«Трактор» примет «Локомотив» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина в понедельник, 19 мая. Игра состоится на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание запланировано на 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Челябинске. Ключевые события игры «Трактор» — «Локомотив» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

В Челябинске матч покажут на канале ОТВ с 18.40 по местному времени. Для жителей Ярославля трансляция будет на телеканале «Первый Ярославский».

Счет в серии — 2-1 в пользу ярославской команды.