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Сегодня, 19:35

«Трактор» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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3 ноября в Челябинске «Трактор» принял «Локомотив» в FONBET Чемпионате КХЛ. Встреча закончилась победой гостей — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

КХЛ-2024/25: последние новости, расписание игр с результатами и турнирной таблицей

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 23 15 8 31
3 Спартак 21 13 8 29
4 Северсталь 21 14 7 28
5 ЦСКА 21 10 11 27
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 22 7 15 16
11 Сочи 20 7 13 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 22 5 17 12
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3.11 14:00
Трактор – Локомотив
 3 : 5
3.11 15:00
Барыс – Нефтехимик
 2 : 1 Б
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