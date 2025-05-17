«Локомотив» победил «Трактор» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина

«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 5:2.

У ярославской команды дубль оформил Артур Каюмов, по 2 (1+1) очка набрали Байрон Фрэз и Никита Кирьянов и еще один гол забил Алексей Береглазов. У хозяев отличились Виталий Кравцов и Александр Рыков.

«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч команд состоится 19 мая также в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Кубок Гагарина. Финал

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Кравцов — 6 (Дронов, Коростелев), 16:10 — 1:0. Каюмов — 4 (бол., Радулов, Шалунов), 18:49 — 1:1. Фрэз — 3 (Паник, Кирьянов), 21:37 — 1:2. Кирьянов — 3 (Симашев, Фрэз), 34:49 — 1:3. Рыков — 1, 43:08 — 2:3. Каюмов — 5 (п.в., Иванов, Сергеев), 58:23 — 2:4. Береглазов — 2 (п.в.), 59:33 — 2:5.

Вратари: Фукале (57:59 — 58:23, 59:09 — 59:33) — Исаев.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (5+9+11) — 26 (10+9+7).

Судьи: Беляев, Юдаков.

17 мая. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Счет в серии: 1-2.