«Локомотив» победил «Трактор» и вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина
«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина — 5:2.
У ярославской команды дубль оформил Артур Каюмов, по 2 (1+1) очка набрали Байрон Фрэз и Никита Кирьянов и еще один гол забил Алексей Береглазов. У хозяев отличились Виталий Кравцов и Александр Рыков.
«Локомотив» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч команд состоится 19 мая также в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Кубок Гагарина. Финал
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Кравцов — 6 (Дронов, Коростелев), 16:10 — 1:0. Каюмов — 4 (бол., Радулов, Шалунов), 18:49 — 1:1. Фрэз — 3 (Паник, Кирьянов), 21:37 — 1:2. Кирьянов — 3 (Симашев, Фрэз), 34:49 — 1:3. Рыков — 1, 43:08 — 2:3. Каюмов — 5 (п.в., Иванов, Сергеев), 58:23 — 2:4. Береглазов — 2 (п.в.), 59:33 — 2:5.
Вратари: Фукале (57:59 — 58:23, 59:09 — 59:33) — Исаев.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 25 (5+9+11) — 26 (10+9+7).
Судьи: Беляев, Юдаков.
17 мая. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
Счет в серии: 1-2.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3