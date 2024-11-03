Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:27

«Локомотив» победил «Трактор» в матче лидеров конференций КХЛ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Локомотив» победил «Трактор» — 5:3.
Фото ХК «Трактор»

«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей две шайбы забросил Александр Радулов, три голевых паса на счету Мартина Герната. У хозяев голы забили Артем Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров.

«Локомотив» одержал 8-ю победу подряд и установил рекорд сезона. Ярославцы набрали 42 очка и лидируют в таблице Западной конференции.

«Трактор» с 34 очками продолжает занимать первое место в таблице «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Радулов — 8 (бол., Рафиков, Никулин), 4:14 — 0:1. Шалунов — 9 (бол., Гернат, Сергеев), 7:30 — 0:2. Блажиевский — 2 (Котляревский, Телегин), 14:30 — 1:2. Никулин — 3 (Гернат), 34:45 — 1:3. Сикьюра — 1 (Шабанов, Светлаков), 38:10 — 2:3. Радулов — 9 (Гернат), 43:12 — 2:4. Шаров — 4 (Тертышный, Кэмпфер), 47:32 — 3:4. Красковский — 4 (Кирьянов, Черепанов), 55:03 — 3:5.

Вратари: Фукале (55:45) — Исаев.

Штраф: 13 — 12.

Броски: 35 (16+11+8) — 25 (12+7+6).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

3 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Читайте также
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Ирландский журналист рассказал о возможной судьбе Зеленского после конфликта
Татьяна Тотьмянина и Саша T-Killah — новая пара «Ледникового периода»
В Совфеде прокомментировали условие Турции по завершению конфликта на Украине
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
В бундестаге подняли вопрос о присутствии немецких военных на Украине
Популярное видео
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барыс» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 23 15 8 31
3 Спартак 21 13 8 29
4 Северсталь 21 14 7 28
5 ЦСКА 21 10 11 27
6 Динамо М 21 12 9 26
7 Динамо Мн 21 11 10 23
8 Торпедо 22 10 12 23
9 Витязь 22 10 12 21
10 Куньлунь РС 22 7 15 16
11 Сочи 20 7 13 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Сибирь 21 10 11 21
7 Металлург Мг 23 10 13 21
8 Лада 21 9 12 21
9 Нефтехимик 23 8 15 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Амур 22 5 17 12
12 Барыс 20 5 15 11
Результаты / календарь
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
3.11 14:00
Трактор – Локомотив
 3 : 5
3.11 15:00
Барыс – Нефтехимик
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости