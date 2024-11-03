«Локомотив» победил «Трактор» в матче лидеров конференций КХЛ
«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.
У гостей две шайбы забросил Александр Радулов, три голевых паса на счету Мартина Герната. У хозяев голы забили Артем Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров.
«Локомотив» одержал 8-ю победу подряд и установил рекорд сезона. Ярославцы набрали 42 очка и лидируют в таблице Западной конференции.
«Трактор» с 34 очками продолжает занимать первое место в таблице «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Голы: Радулов — 8 (бол., Рафиков, Никулин), 4:14 — 0:1. Шалунов — 9 (бол., Гернат, Сергеев), 7:30 — 0:2. Блажиевский — 2 (Котляревский, Телегин), 14:30 — 1:2. Никулин — 3 (Гернат), 34:45 — 1:3. Сикьюра — 1 (Шабанов, Светлаков), 38:10 — 2:3. Радулов — 9 (Гернат), 43:12 — 2:4. Шаров — 4 (Тертышный, Кэмпфер), 47:32 — 3:4. Красковский — 4 (Кирьянов, Черепанов), 55:03 — 3:5.
Вратари: Фукале (55:45) — Исаев.
Штраф: 13 — 12.
Броски: 35 (16+11+8) — 25 (12+7+6).
Судьи: Ромасько, Юдаков.
3 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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|21
|11
|10
|23
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|22
|10
|12
|23
|9
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|22
|10
|12
|21
|10
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|22
|7
|15
|16
|11
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|20
|7
|13
|16
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|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
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|28
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|12
|7
|25
|4
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|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|7
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|8
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|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|22
|5
|17
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|3.11
|14:00
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Трактор – Локомотив
|3 : 5
|3.11
|15:00
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Барыс – Нефтехимик
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