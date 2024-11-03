«Локомотив» победил «Трактор» в матче лидеров конференций КХЛ

«Локомотив» на выезде обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:3.

У гостей две шайбы забросил Александр Радулов, три голевых паса на счету Мартина Герната. У хозяев голы забили Артем Блажиевский, Дилан Сикура и Александр Шаров.

«Локомотив» одержал 8-ю победу подряд и установил рекорд сезона. Ярославцы набрали 42 очка и лидируют в таблице Западной конференции.

«Трактор» с 34 очками продолжает занимать первое место в таблице «Востока».

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«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Голы: Радулов — 8 (бол., Рафиков, Никулин), 4:14 — 0:1. Шалунов — 9 (бол., Гернат, Сергеев), 7:30 — 0:2. Блажиевский — 2 (Котляревский, Телегин), 14:30 — 1:2. Никулин — 3 (Гернат), 34:45 — 1:3. Сикьюра — 1 (Шабанов, Светлаков), 38:10 — 2:3. Радулов — 9 (Гернат), 43:12 — 2:4. Шаров — 4 (Тертышный, Кэмпфер), 47:32 — 3:4. Красковский — 4 (Кирьянов, Черепанов), 55:03 — 3:5.

Вратари: Фукале (55:45) — Исаев.

Штраф: 13 — 12.

Броски: 35 (16+11+8) — 25 (12+7+6).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

3 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.