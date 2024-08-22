«Локомотив» по буллитам победил «Трактор» в Кубке Блинова
«Локомотив» обыграл «Трактор» в матче FONBET Кубка Блинова. В основное время матч завершился со счетом 4:4. По буллитам точнее были ярославцы — 2:1.
У «Локомотива» шайбы забросили Ярослав Лихачев, Даниил Бут (дубль) и Максим Березкин. У челябинского клуба голы забили Никита Тертышный (дубль), Виталий Кравцов и Дилан Сикура.
23 августа «Локомотив» сыграет с «Авангардом», «Трактор» встретится с «Сибирью».
Хоккей. Товарищеские матч
Мемориал Виктора Блинова
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Лихачев — 2 (Тесанов, А. Волков), 13:54 — 0:1. Тертышный — 1 (Ткачев, Щучинов), 19:23 — 1:1. Тертышный — 2 (Кадейкин, Робинсон), 23:19 — 2:1. Бут — 1, 32:35 — 2:2. Березкин — 1 (бол., Никулин, Акмальдинов), 36:51 — 2:3. Тесанов — 1 (Кожевников), 40:54 — 2:4. Кравцов — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 58:09 — 3:4. Сикьюра — 3 (бол., Телегин), 58:51 — 4:4.
Победный буллит: Лихачев.
Вратари: Мыльников (56:21 — 58:09, 58:24 — 58:51) — Мельничук.
Штраф: 8 — 10.
Судьи: Белов, Оскирко.
22 августа. Омск. G-Drive Арена. 580 зрителей.
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