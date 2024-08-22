Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:08

«Локомотив» по буллитам победил «Трактор» в Кубке Блинова

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Локомотив» обыграл «Трактор» в матче FONBET Кубка Блинова. В основное время матч завершился со счетом 4:4. По буллитам точнее были ярославцы — 2:1.

У «Локомотива» шайбы забросили Ярослав Лихачев, Даниил Бут (дубль) и Максим Березкин. У челябинского клуба голы забили Никита Тертышный (дубль), Виталий Кравцов и Дилан Сикура.

23 августа «Локомотив» сыграет с «Авангардом», «Трактор» встретится с «Сибирью».

Хоккей. Товарищеские матч

Мемориал Виктора Блинова

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:5 Б (1:1, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Лихачев — 2 (Тесанов, А. Волков), 13:54 — 0:1. Тертышный — 1 (Ткачев, Щучинов), 19:23 — 1:1. Тертышный — 2 (Кадейкин, Робинсон), 23:19 — 2:1. Бут — 1, 32:35 — 2:2. Березкин — 1 (бол., Никулин, Акмальдинов), 36:51 — 2:3. Тесанов — 1 (Кожевников), 40:54 — 2:4. Кравцов — 1 (бол., Дер-Аргучинцев, Кэмпфер), 58:09 — 3:4. Сикьюра — 3 (бол., Телегин), 58:51 — 4:4.

Победный буллит: Лихачев.

Вратари: Мыльников (56:21 — 58:09, 58:24 — 58:51) — Мельничук.

Штраф: 8 — 10.

Судьи: Белов, Оскирко.

22 августа. Омск. G-Drive Арена. 580 зрителей.

Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
2
0
Читайте также
Больной онкологией Эрикссон обратился с последним словом к фанатам
Лыжница Вероника Степанова пропустит сезон-2024/25 из-за беременности
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Карта спецоперации на Украине 22 августа
Пенсионерка в Москве лишилась более 30,4 млн рублей после звонка мошенников
Популярное видео
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин назвал цели команды в турнире Пучкова
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости