В субботу, 17 мая, «Трактор» и «Локомотив» сыграют в третьем матче финала Кубка Гагарина. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Стартовое вбрасывание запланировано на 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Трактор» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также игру можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

В Челябинске трансляция будет на телеканале ОТВ. Начнется эфир в 18.10 по местному времени. Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на канале «Первый Ярославский».

Счет в серии — 1-1.

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