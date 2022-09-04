«Локомотив» переиграл на выезде «Трактор», голкипер Бочаров сделал первый «сухарь» в составе ярославцев
«Локомотив» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы выиграли со счетом 4:0.
Первый «сухарь» в сезоне сделал голкипер «Локо» Иван Бочаров.
Голами в составе победителей отметились Егор Аверин, Георгий Иванов, Алексей Елесин и Максим Шалунов.
Отметим, что тренерский штаб «Трактора» по ходу первого периода матча поменял основного вратаря команды Эмиля Гарипова. Вместо него в игру вступил Сергей Мыльников.
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«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Аверин — 1 (бол., Сергеев, Шалунов), 7:40 — 0:1. Иванов — 1 (Аверин, Алексеев), 14:27 — 0:2. Елесин — 1 (Алексеев, Коршков), 37:28 — 0:3. Шалунов — 1 (бол., Сергеев, Каюмов), 53:27 — 0:4.
Вратари: Гарипов (Мыльников, 14:27) — Бочаров.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 21 (8+7+6) — 23 (10+7+6).
Судьи: Сергеев, Соин.
4 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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