Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 сентября, 16:38

«Локомотив» переиграл на выезде «Трактор», голкипер Бочаров сделал первый «сухарь» в составе ярославцев

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Локомотив» победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославцы выиграли со счетом 4:0.

Первый «сухарь» в сезоне сделал голкипер «Локо» Иван Бочаров.

Голами в составе победителей отметились Егор Аверин, Георгий Иванов, Алексей Елесин и Максим Шалунов.

Отметим, что тренерский штаб «Трактора» по ходу первого периода матча поменял основного вратаря команды Эмиля Гарипова. Вместо него в игру вступил Сергей Мыльников.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Аверин — 1 (бол., Сергеев, Шалунов), 7:40 — 0:1. Иванов — 1 (Аверин, Алексеев), 14:27 — 0:2. Елесин — 1 (Алексеев, Коршков), 37:28 — 0:3. Шалунов — 1 (бол., Сергеев, Каюмов), 53:27 — 0:4.

Вратари: Гарипов (Мыльников, 14:27) — Бочаров.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 21 (8+7+6) — 23 (10+7+6).

Судьи: Сергеев, Соин.

4 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

КХЛ
ФК Локомотив (Москва)
ХК Трактор
4
1
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок НХЛ Александр Семин станет президентом «Сокола»

Гол Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Северсталью»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 2 2 0 4
2 Витязь 2 2 0 4
3 Спартак 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 ЦСКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 2 2 0 4
7 Локомотив 2 1 1 2
8 Северсталь 2 1 1 2
9 Куньлунь 2 1 1 2
10 Торпедо 1 0 1 0
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Ак Барс 2 1 1 2
3 Адмирал 2 1 1 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сибирь 2 1 1 2
6 Металлург 2 1 1 2
7 Сал. Юлаев 2 0 2 1
8 Барыс 2 0 2 1
9 Нефтехимик 2 0 2 1
10 Авангард 2 0 2 0
11 Трактор 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 17:00
Металлург – Северсталь
 - : -
6.09 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Сибирь
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – Амур
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости