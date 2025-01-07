«Трактор» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Трактор» на своем льду переиграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

«Трактор» набрал 59 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» идет 10-й на «Востоке» с 37 очками.